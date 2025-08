„Marcello Mio": Die Last des Erbes großer Namen

Im Mittelpunkt dieser eigenwilligen, mit etlichen Stars besetzten Komödie steht Chiara. Sie ist die Tochter von Marcello Mastroianni und Catherine Deneuve. Wie ihre Eltern arbeitet sie als Schauspielerin. Man könnte also glaube, dass ihr Leben unter zwei guten Sternen steht. Aber als Tochter von zwei Schauspiellegenden entkommt sie nie den Vergleichen mit ihren Eltern.

Papas Schnurrbart

Weil Chiara sich nicht damit abfinden will, entschließt sie sich, die Identität ihres verstorbenen Vaters anzunehmen: Sie kleidet sich wie Vater Marcello. Sie spricht wie er. Sie atmet wie er. Und sie klebt sich sogar Papas Schnurrbart auf die Oberlippe. Chiaras Verkörperung ist – so versucht der Film zu vermitteln - so überzeugend, dass die Menschen um sie herum ihr zu glauben beginnen und sie „Marcello“ nennen.