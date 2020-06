"Maps to the Stars": Achterbahnfahrt der Oberfläche

Es ist das Festival der älteren Herren. Jean-Luc Godard (83), Mike Leigh (72), David Cronenberg (71), Tommy Lee Jones (67). Um nur vier der Regisseure zu nennen, die heuer um die Goldene Palme konkurrieren.

Aber man will es ihnen nicht vorwerfen, zumal sie hier auch Frauenfilme präsentierten. Tommy Lee Jones kam mit „The Homesman“ an die Croisette und interpretiert darin den Western um: nicht Männer und Helden reiten da durch die Prärie, sondern Frauen, Verrückte und Landstreicher. Es ist so etwas wie ein feministischer Western. Ein Widerspruch in sich also. „Mein Film kümmert sich nicht um Genres. Es geht um die amerikanische Geschichte“, meinte dazu Tommy Lee Jones in der Pressekonferenz. Er ist Hauptdarsteller, Co-Autor und Regisseur dieses zweiten Western seiner Karriere als Filmemacher. Wir befinden uns im Nebraska des 19. Jahrhunderts. Die Menschen, von denen erzählt wird, brechen nicht in den Westen auf. Auch das ist hier umgekehrt. Sie fahren zurück, vom Westen in den Osten, zurück in die Zivilisation. Und es ist eine Gruppe gescheiterter Menschen, Außenseiter, die da unterwegs sind: die resolute Farmerin ( Hilary Swank), die niemand heiraten will, bringt drei junge Frauen in ihre Heimat, nach Iowa. Drei Frauen, die am erbarmungslosen Leben, an brutalen Männern, am Tod ihrer Kinder verrückt geworden sind. Mit ihren psychisch kranken Schützlingen zieht die Farmerin per Pferdewagen los, unterstützt nur von einem windigen Landstreicher ( Tommy Lee Jones).

Die Reise erzählt von Frauenschicksalen, Migration und davon, wie Menschen in der Fremde scheitern. Tommy Lee Jones dazu: „Ich hoffe, man sieht, wie unzivilisiert die Zivilisation sein kann. Auch der amerikanische Imperialismus gegenüber den Ureinwohnern ist Thema – ich hoffe aber, der Film spricht für sich selbst.“

Mitarbeit: Severin Fiala