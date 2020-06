Netrebko steigt aus Münchner "Manon Lescaut" aus

Netrebko-Ersatz ist die Sopranistin Kristine Opolais, die eigentlich an der New Yorker MET zur selben Zeit in Puccinis "La Bohème" hätte singen sollen, vom Haus aber für die Münchner Premiere freigegeben wurde. In New York springt nun Sonya Yoncheva für Opolais ein.

Opolais hatte in London mit Kaufmann in " Manon Lescaut" triumphiert und war in München schon als Rusalka gefeiert worden.