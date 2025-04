Mangas im MAK: „Mädchen sollten niedlich sein. Damit hatte ich ein Problem“

Ein Jugendzimmer im Großraum Tokio, irgendwann in den frühen 1990er-Jahren: Zwischen Posters, Stofftieren und Videokassetten findet sich ein Regal, in dem die Comicsammlung der jungen Bewohnerin lagert.

Dass die geheime Leidenschaft nun zur Museumsausstellung wurde, ist zu einem gewissen Grad ein Experiment: Die kulturgeschichtliche Anbindung der Comics an frühere Hervorbringungen der japanischen Kultur steht nämlich nicht so sehr im Fokus der mit Vitrinen und Schautafeln arrangierten Präsentation, die stellenweise wie ein „begehbares Comic“ anmutet.

Also las Wakita-Elis heimlich unter der Decke in den Büchern, die sie am Schulhof mit Freundinnen getauscht hatte. „Es ging nicht nur um Bilder, sondern auch um bestimmte Sprüche, die für einzelne Figuren typisch waren“, sagt die gebürtige Japanerin, die seit 2019 die MAK-Sammlung Asien betreut.

Dass auch Geschichten wie jene von Oishinbo, in der es um die Rivalität von Gourmetkritikern geht, bei japanischen Teenagern zu Verkaufsschlager werden konnten, hatte laut Wakita-Elis mit dem Zeitgeist der 1980er zu tun: Der wirtschaftliche Aufschwung Japans führte zu jener Zeit dazu, dass Konsum und Mode in einer offensiven Form zelebriert wurden. Für die Kinder jener Epoche war das Angebot überwältigend, der Druck enorm hoch – und die Mangawelt ein Fluchtpunkt. So wird die MAK-Schau letztendlich zu einem Epochenporträt, in dem es um mehr geht als bloß um Comics.