Mando Diao: „Wir müssen diesen Überfluss eindämmen“

In dem Blues-Rock-Song „Society“ fragen Mando Diao: „Wann werden wir die Gesellschaft verändern? Werden wir sie je verändern? Stehen wir vor dem Ende der Gesellschaft?“ Siverstedt: „Jeden Tag siehst du all diese schrecklichen Dinge im Fernsehen, Armut und Bettler, wenn du die Straße runter gehst. Da fühlt man sich hilflos und manchmal sogar panisch, dass man nichts tun kann, weil vieles an höherer Stelle geändert werden müsste. Speziell auch im Umgang mit der Umwelt: In Schweden werden die Winter viel milder und die Sommer heißer. Die Natur beginnt schon, Änderungen in unserem westlichen Lebensstil zu fordern. Wir müssen diesen Überfluss eindämmen. Konsum wie wir ihn betreiben, ist Wahnsinn, weil sich alles, was wir konsumieren, irgendwo aus der Natur speist. Und das Meiste davon schadet ihr. Ich finde, man kann auch ohne all dem ein gutes, erfülltes Leben haben.“ brigitte schokarth