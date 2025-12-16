Malte Pittner, der die gefeierte deutsche Band Deichkind mitbegründet hat, ist laut deutschen Medienberichten 47-jährig gestorben.

Die Band selbst äußerte sich dazu auf Instagram: "Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", heißt es da.