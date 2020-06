MAK sucht seine Vergangenheit

Das Museum für Angewandte Kunst (MAK) startet heute anlässlich seiner 150-Jahr-Feiern ein großes Social-Media-Projekt: Über Twitter, Facebook, Blogs werden interessierte Menschen in Mittel- und Osteuropa dazu aufgerufen, bis 30. Juni Erinnerungen an das MAK einzusenden (per Post oder per eMail an 150Jahre@MAK.at).

Gesucht werden Fotos, Filmaufnahmen, Gegenstände etc., die die Rolle des Museums im kollektiven Gedächtnis beleuchten. Daraus wird Peter Weibel dann einen Film erstellen, der im Herbst 2014 zu sehen sein wird.