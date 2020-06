Ein Museum hinterfrägt, was die Warenwelt zusammenhält

Das nun präsentierte Design Labor ist ein zentrales Projekt des heurigen 150-Jahr-Jubiläums des MAK. Das Museum erfindet damit nicht nur den Blick auf die eigene Sammlung neu. Sondern stellt auch entscheidende Fragen dazu, was ein Museum heute sein kann – und soll.

Die Schausammlung im Keller ist zu einem spannenden Vorzeige-Parcours neuer Museumsarbeit, auch neuer Museumsgestaltung geworden: Offene, nach Themen geordnete Räume, Tablet-Computer mit vertiefenden Infos. Das Publikum ist dazu aufgerufen, selbst das eigene Wissen anderen Besuchern zugänglich zu machen. Man darf mitmachen, mitdenken, mitfragen.

Und so entscheidet sich hier eine durchaus spannende Frage: Ob nämlich ein Museum der geeignete Ort ist, aktuelle Probleme des Alltags zu verhandeln. Im Design Labor testet das MAK das "Anti-Schaumuseum": Hier soll es nicht mehr darum gehen, schön beleuchtete Objekte in der Vitrine zu betrachten. Sondern darum, die Sammlung des einstigen Industriemuseums – mittlerweile das besucherärmste Bundesmuseum – einem breiteren, neuen Publikum näherzubringen. Und zwar dadurch, dass diese Sammlung an grundlegenden Alltagsfragen der Gegenwart gemessen wird, wie MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein schildert: Was es heißt, in einem Land des Überflusses arm zu sein; warum derzeit die Chance besteht, die nach Asien ausglobalisierte Produktion wieder nach Europa zu bringen; wie sich die Kultur des Essens verändert hat.

In all diesen Fragen spielt das Design eine Rolle. Und zwar eine überaus politische: So darf man im Design Labor über absurd lange Transportwege oder auch den Wert des Einzelstücks gegenüber der Massenproduktion grübeln. Bis hin zu dem Gedanken, dass Design eine entscheidende Rolle bei der Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme spielen kann.