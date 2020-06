Intendant Pereira bleibt fünf Jahre in Mailand

Alexander Pereira hat den Scala-Aufsichtsrat überzeugt. Der Österreicher ist heute als Intendant des Mailänder Opernhauses für die gesamte fünfjährige Amtszeit des neuen Aufsichtsrats bestätigt worden, der am Montag erstmals getagt hat. Pereiras Ende 2015 auslaufender Vertrag wird somit verlängert.

Der vom Präsidenten der Scala-Stiftung, dem Mailänder Bürgermeister Giuliano Pisapia, eingereichte Vorschlag auf Mandatsverlängerung wurde vom Aufsichtsrat einstimmig angenommen, teilte die Scala mit. Im Mai hatte der Aufsichtsrat den damals noch designierten Intendanten Pereira zu einer Vertragsverkürzung von sechs Jahren auf lediglich 15 Monate gezwungen. Der Beschluss war mit dem Vorwurf des "unkorrekten Verhaltens" in Zusammenhang mit dem Verkauf von Opern der Salzburger Festspiele an die Scala begründet worden. Pereira waren in dem Zusammenhang Interessenskonflikte vorgeworfen worden.

Zu den neuen Mitgliedern des Scala-Aufsichtsrats zählen der CEO des Erdölkonzerns Eni, Claudio Descalzi, der Banker Giovanni Bazoli, sowie zwei Vertreter des Kulturministeriums. Auch der Präsident der Region Lombardei, Roberto Maroni, ist im neuen Aufsichtsrat.