Madonna-Produzent Reggie Lucas gestorben

Der Gitarrist und Produzent Reggie Lucas, der unter anderem mit Miles Davis spielte und mit Madonna arbeitete, ist tot. Lucas sei bereits am Samstag im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in New York an Herzversagen gestorben, berichtete die "New York Times" am Montag unter Berufung auf seine Tochter. Die für die Verleihung der Grammys zuständige Recording Academy bestätigte Lucas' Tod.

"Borderline" - aus dem Debütalbum von Madonna (produziert von Reggie Lucas)