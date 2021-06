Von Susanne Zobl

Für Luca Salsi steht dieses Jahr im Zeichen von „Macbeth“. Heute, Donnerstag, singt der italienische Bariton von Weltrang die Premiere von Giuseppe Verdis Oper an der Seite von Anna Netrebko an der Wiener Staatsoper. Im September eröffnet er in dieser Partie die Saison in Chicago und im Dezember an der Mailänder Scala.

Von allen Verdi-Rollen schätzt er den schottischen General am meisten. „Ich liebe Rollen, die mir die Möglichkeit geben, viel zu interpretieren. Macbeth ist ein Krieger, in der Schlacht ist er tapfer und stark und schreckt nicht davor zurück, jemanden zu töten. Privat aber ist er schwach, da ist es seine Frau, die ihm auf die Sprünge hilft. Nur, in dieser Produktion sieht man seine starke Seite nicht“, sagt Salsi.