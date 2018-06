"Macbeth“ in Berlin: Der Sabbat der Hexenmeister

Anna Netrebko ist mit ihrem dunkel timbrierten Sopran eine phänomenale Lady an seiner Seite, sicher in der Höhe, mächtig in der Tiefe, nach wie vor erstaunlich wendig in den Koloraturen. Ihr Spiel changiert zwischen Einsatz ihrer Verführungskünste – wenn sie etwa auf einem weißen Sofa liegend zu ihrer ersten großen Szene heraufgefahren wird – und Blutrünstigkeit. Die Schlafwandelszene gestaltet sie hinreißend, keine nimmt im Moment auf der Bühne so schön Abschied vom Leben wie sie.

Kwangchul Youn ist ein mächtiger, nobel phrasierender Banquo. Phänomenal singt Fabio Sartori den Macduff – schön, ausdrucksstark, mit wunderbarer Italianità. Dass er am Ende gefeiert wurde wie seine berühmteren Kollegen, ist erfreulich.

Die Inszenierung von Harry Kupfer passt optisch perfekt zur düstersten aller Verdi-Opern. Kupfer erzählt eine allzeit gültige Geschichte von Krieg, Machtergreifung und Machterhalt. Seine Hexen plündern gleich im ersten Bild das Schlachtfeld mit dutzenden Leichen, sie sehen aus wie verwahrloste Opfer einer Apokalypse.