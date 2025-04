Mehr Frische

„Das kann mir keiner sagen, dass er über Jahrzehnte jeden Tag Lust hat, auf die Bühne zu gehen“, sagt Perman, der natürlich auch die schönen Erlebnisse jener Zeit nicht schlechtmachen oder missen will. Aber: „Ich hatte die Sehnsucht nach mehr Freiheit, ich wollte mehr Freiwilligkeit in meiner zweiten Lebenshälfte. Ich mache noch immer viele Konzerte und Produktionen wie letztes Jahr ,Mamma Mia‘ in Mörbisch. Das sind abgeschlossene Sachen, das hat mehr Frische für mich.“

Trotzdem reagiert Perman auf einen Ausdruck allergisch: „Work-Life-Balance – das ist so eine blöde Begrifflichkeit. Wir leben und da gehört Arbeit auch dazu. Im besten Fall verdient man seinen Unterhalt mit etwas, wo man auch schöne Momente erlebt. Aber auch im Leben gibt es Scheißmomente, da kann Work dann auch ein Ausgleich zu Life sein!“

Weitere Projekte, die Lukas Perman heuer mit seiner Produktionsfirma auf die Beine stellen wird, sind eine Filmmusikgala im Oktober und eine Hommage an Sylvester Levay, die am 18. Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden wird. Sängerinnen und Sänger zu finden, die bei dieser Gala (die in modifizierter Form auch nach China reisen wird) auftreten wollten, sei nicht schwer gewesen: „Im Gegenteil, irgendwann musste ich Stopp sagen“, sagt Perman. Es gebe „keinen, der länger in diesem Beruf arbeitet, der nicht irgendwann mal Levay gespielt hat“. Levay ist – zusammen mit Michael Kunze – sozusagen das deutschsprachige Musical: „Was Andrew Lloyd Webber global ist, ist Levay für den deutschsprachigen Raum und darüber hinaus: ,Elisabeth‘ hat erst die Export-Erfolge möglich gemacht, die Tür nach Japan geöffnet, aber auch in Europa. Nur deshalb konnte dann ,Tanz der Vampire‘ diesen Erfolg haben.“