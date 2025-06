"Loud & Proud": Ein neues und etwas anderes Metal-Festival in Wien

Ein Event feiert im Herbst in Wien Premiere: Das "Loud & Proud" am 21. und 22. November im Flucc sei das erste "Metal-Festival für alle, die sich bisher nicht gesehen fühlten", kündigten die Veranstalter am Dienstag an.

Im Rampenlicht sollen Bands stehen, deren Besetzungen divers und nicht ausschließlich männlich sind: Acts, die demonstrieren, "wie abwechslungsreich, eigenständig und kraftvoll" dieser Musikstil sein kann, "fernab stereotyper Männlichkeitsbilder".