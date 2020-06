"Live Earth": Al Gore will mit Konzertreigen Klima retten

Über 100 Sänger und Bands auf allen Kontinenten sollen bei einem neuen " Live Earth"-Konzertreigen am 18. Juni teilnehmen. Damit will Friedensnobelpreisträger Al Gore als Organisator für den Abschluss einen Klimaprotokolls bei der Weltklimakonferenz in Paris im Dezember werben.

"Dieses Konzert wird von zwei Milliarden Menschen im Fernsehen, Radio oder live verfolgt werden", so der einstige US-Vizepräsident Gore gemeinsam mit Popstar Pharrell Williams am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Williams soll als Kreativdirektor der Kampagne fungieren.

Die beiden veröffentlichten eine Liste mit sieben Konzertlocations. Beginnen will man in China, worauf Sydney, Rio de Janeiro, Kapstadt, New York und Paris folgen. Eine Musikgruppe soll auch in der Antarktis singen. Konkrete Namen von Künstlern wollte man noch nicht bekannt geben - es handle sich aber um die "größten".