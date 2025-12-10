Bestsellerautorin Sophie Kinsella 55-jährig gestorben
Ihre Bücher wie "Shopaholic" verkauften sich weltweit 45 Millionen Mal.
Die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella ist tot. Sie starb 55-jährig, wie ihre Familie laut internationalen Medienberichten mitteilte. Mit Bestsellern wie „Shopaholic: Die Schnäppchenjägerin" oder „Die Familienfeier“ wurde sie international bekannt, ihre Bücher verkauften sich mehr als 45 Millionen Mal. Sie sei friedlich gestorben, heißt es in einem Posting auf Instagram.
Die Autorin hatte 2024 eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. „Ende 2022 wurde bei mir ein Glioblastom diagnostiziert, eine Form eines aggressiven Hirnturmors“, schrieb die Schriftstellerin damals.
