Bestsellerautorin Sophie Kinsella 55-jährig gestorben

Die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella ist tot. Sie starb 55-jährig, wie ihre Familie laut internationalen Medienberichten mitteilte. Mit Bestsellern wie „Shopaholic: Die Schnäppchenjägerin" oder „Die Familienfeier“ wurde sie international bekannt, ihre Bücher verkauften sich mehr als 45 Millionen Mal. Sie sei friedlich gestorben, heißt es in einem Posting auf Instagram.