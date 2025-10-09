Live dabei: Wer gewinnt den Nobelpreis für Literatur?

In Stockholm verkündet die Schwedischen Akademie am heutigen Donnerstag um 13 Uhr den Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises.

Geht es nach den Wettquoten, hat der indische Autor Amitav Ghosh die größten Chancen, gefolgt von seinem ungarischen Kollegen László Krasznahorkai und dem Australier Gerald Murnane. Seit Jahren auf der Liste finden sich der Japaner Haruki Murakami, der US-Amerikaner Thomas Pynchon oder der im österreichischen Zsolnay Verlag publizierende Rumäne Mircea Cărtărescu.

Die Bekanntgabe im Livestream: