Linzer Kunstmuseum Lentos restituiert drei Kunstwerke

Das Linzer Kunstmuseum Lentos wird zwei Kunstwerke von Lovis Corinth und eines von Emil Nolde restituieren. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Vor der Rückgabe werden sie noch bis 11. Jänner ein letztes Mal ausgestellt. Das teilte das Museum am Freitag mit.

Bei den drei Gemälden handelt es sich um die "Maiwiese" (Maienwiese) von Emil Nolde sowie "Othello" (Der Mohr) und " Schwabing" (Blick aus dem Atelierfenster) von Lovis Corinth. Die Provenienzforschung ergab, dass die Maiwiese ursprünglich dem in Hamburg lebenden Arzt Otto Siegfried Julius gehörte. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er von den NS-Machthabern verfolgt und flüchtete im September 1938 aus Deutschland. Seine Kunstsammlung versuchte er in die Schweiz zu schicken. Auf dem Transportweg verliert sich jedoch ihre Spur. Das Bild gelangte in weiterer Folge in den Besitz eines Salzburger Galeristen, von dem es die Stadt Linz im November 1953 erwarb.