Linzer Filmfestival: 30.000 Euro weniger

Abgesehen von A1 würden so gut wie alle bisherigen Partner - darunter Hauptsponsor Silhouette - Crossing Europe aber weiterhin unterstützen, berichtete die Festivalleiterin. Die Situation vor dem zehnjährigen Jubiläum im kommenden Jahr sei dennoch schwierig. Dollhofer: "Angesichts der Sparpakete bin ich skeptisch, ob wir 2013 überhaupt einen Schweizer Kracher zünden können. Von einer Rakete spreche ich erst gar nicht."

Grund zur Freude bereitet den Veranstaltern die "rekordverdächtige" Zahl der Einreichungen zum diesjährigen Festival. Mehr als 900 Produktionen wurden gesichtet, 200 davon kamen aus der Region. Eröffnet wird Crossing Europe mit vier Filmen, zwei davon stehen bereits fest: In "Six Million And One" spürt Regisseur David Fisher gemeinsam mit seinen Geschwistern der KZ-Vergangenheit des Vaters in Oberösterreich nach. Die animierte Doku "Crulic - The Path To Beyond" von Anca Damian erzählt die Geschichte eines inhaftierten Rumänen im Hungerstreik. Unter dem Motto "It`s Animated!" hat sich das Festival heuer einem eigenen Schwerpunkt zu dem Thema verschrieben.



INFO: Crossing Europe Filmfestival Linz, 24. bis 29. April 2012; Festivalbüro erreichbar unter Tel. 0732/785700