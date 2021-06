Linzer Brucknerfest: Welser-Möst dirigiert in seiner Heimatstadt

Am kommenden Wochenende beginnt in Linz das heurige Internationale Brucknerfest. Bis 5. Oktober finden 35 Veranstaltungen statt, wobei neben Orchesterkonzerten und Kammermusikabenden unter anderem auch vier Kammeropern geboten werden.

Der künstlerische Leiter des Brucknerhauses, Hans-Joachim Frey, und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) gaben in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz eine Vorschau auf das Programm. Für einen ersten Höhepunkt wird dabei am Samstag (13. September) - am Vorabend der eigentlichen Eröffnung - das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst im Linzer Brucknerhaus sorgen. Der erste öffentliche Auftritt von Welser-Möst in Österreich seit seinem Rücktritt als Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper geht damit in seiner Heimatstadt über die Bühne. Mit insgesamt drei Konzerten des Klangkörpers und seines Chefdirigenten beim Brucknerfest (13., 17. und 18. 9.) werden alle vier Symphonien von Johannes Brahms sowie neue Kompositionen von Jörg Widmann aufgeführt.