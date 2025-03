Von Triers Film „Boss vom Ganzen“ auf der Bühne in Linz: Spiel vom Sein und Schein

Das Chaos nimmt seinen Lauf, als der potentielle Käufer der Firma ausschließlich mit dem obersten Boss verhandeln will. Was Firmenchef Ravn (Klaus Müller-Beck) dazu veranlasst, den arbeitslosen Schauspieler Kristoffer (Jan Nikolaus Cerha) zu engagieren, der den „Boss vom Ganzen“ spielen soll. Die Kaufverhandlungen aber dauern unerwartet länger, damit auch das Engagement Kristoffers als vermeintlich oberster Chef. Schließlich begegnen einander auch noch der „Boss vom Ganzen“ und die Belegschaft, bei der sich viel Frust und Wut über Entscheidungen der Firmenleitung in den vergangenen Jahren angesammelt haben.

Was folgt, ist ein groteskes Spiel von Schein und Realität. Vor allem aber eine kritisch-skurrile Entlarvung menschlicher Schwächen.

Da ist der Manager, der im Grunde weder fachlich noch sozial seiner Verantwortung gerecht wird.

Der Schauspieler, der zunehmend seine Rolle mit dem wirklichen Leben verwechselt und sich als Boss geriert.

Und dann noch die IT-Beschäftigten, jeder und jede für sich ein computergeschädigtes Individuum.

Darin liegt auch ein Manko der Inszenierung: von jedem der drei durchaus aktuellen Themen etwas, aber nichts wirklich durchkomponiert.