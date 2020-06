Lily Safras Schmuck brachte 29 Millionen

Eine Schmuckkollektion ist in Genf bei Christie`s für 35,1 Millionen Franken (29,2 Mio. Euro) unter den Hammer gekommen. Das Auktionshaus hatte mit 18,5 Millionen Franken gerechnet. Zudem wurden Uhren für insgesamt 30,3 Millionen verkauft, wie Christie`s am Montagabend mitteilte.



Die 70 Schmuckstücke gehörten Lily Safra, der Witwe des 1999 verstorbenen Milliardärs Edmond Safra. Sie waren mit Diamanten, Saphiren und Rubinen versehen. Die Verkaufssumme von 35,1 Millionen Franken wird an mehr als 20 karitative Institutionen verteilt.