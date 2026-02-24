Lily Collins soll Audrey Hepburn in neuem Film verkörpern

Schauspielerin Lily Collins (36) soll in einem Film über die Arbeiten an der Komödie "Frühstück bei Tiffany" die Film-Ikone Audrey Hepburn verkörpern. Der "Emily in Paris"-Star teilte einen entsprechenden Bericht des Branchenmagazins "Deadline" auf Instagram und schrieb dazu: "'Geehrt' und 'überglücklich' reichen kaum aus, um auszudrücken, wie ich mich fühle." Sie habe Hepburn ihr Leben lang bewundert und verehrt.

Basiert auf einem Bestseller Wie "Deadline" berichtet, soll Collins die Leinwand-Ikone während der Entstehung des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" (1961) spielen. Auch der Autor Truman Capote soll in dem Film vorkommen. Der Film basiere auf dem Bestseller "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman" von Sam Wasson, das Drehbuch schreibe "Dickinson"-Schöpferin Alena Smith.