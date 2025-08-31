Lil M.O.D. holt in Wien Streetdance-Titel

Beim Red Bull Dance Your Style Austria am 30. August 2025 lieferten sich 16 der besten Streetstyle-Tänzer:innen packende 1-gegen-1-Battles vor 1.000 Fans. Am Ende jubelte Oberwart: Lil M.O.D. alias Elias Nwankwo setzte sich im Finale durch und sicherte sich den Titel sowie das Ticket zum Weltfinale in Los Angeles.

Das Publikum entschied Runde für Runde über den Ausgang – begleitet von DJ-Sets und der Moderation durch Szenegrößen Red Child und Boubou. Zusätzlich sorgten Showacts von ÆNGL und thisisgoaldigger & friends für ausgelassene Stimmung in den Tanz-Pausen.