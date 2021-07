Letzte Vorbereitungen für Bond-Dreh in Altaussee

In wenigen Tagen ist es soweit: In Altaussee im obersteirischen Salzkammergut soll am 5. und 6. Jänner für den neuen James Bond-Film " Spectre" gedreht werden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, am Freitag, 2.1., soll am Fuße des Losers noch eine Lawine weggesprengt werden, damit es bei den Aufnahmen keine Unterbrechungen gibt. Für drei Tage herrscht außerdem Flugverbot über dem See.

Der österreichische Oscar-Star Christoph Waltz wird bei dem Dreh in Altaussee nicht dabei sein. Bond-Darsteller Daniel Craig reist hingegen an.