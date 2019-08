Letzte Chance: Voting für das "Konzertspektakel" mit Cro und Josh. endet

Beim nach 2017 zum zweiten Mal von Red Bull und Ö3 ausgerufenen " Konzertspektakel" werden heuer Top-Acts wie Cro, Mathea. Lena und Josh. frei Haus geliefert. Unklar ist noch, wo das Event am 19. Oktober stattfinden wird. Die Entscheidung fällt zwischen acht vorab ausgewählten Städten, die per Voting gegeneinander antreten: Neusiedl am See/ Burgenland, Wolfsberg/ Kärnten, Wiener Neustadt/ Niederösterreich, Gmunden/ Oberösterreich, Bischofshofen/ Salzburg, Hartberg/ Steiermark, Wörgl/ Tirol und Hard/ Vorarlberg. Am 30. August wird bekannt gegeben, welche Gemeinde gewonnen hat.

Für seine "Wunsch-Stadt" kann bis morgen, Donnerstag, um Mitternacht abgestimmt werden. Das Voting ist dann auch die einzige Möglichkeit, um an Gratistickets für das Konzertspektakl zu kommen. Mehr über das Voting erfahren Sie hier.