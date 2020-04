Lesefestival "Rund um die Burg" heuer als Online-Ausgabe

"Rund um die Burg" heißt es auch heuer, wenngleich das gleichnamige Lesefestival in Coronazeiten nicht an seinem eigentlichen Stammplatz über die Bühne gehen kann. Anstelle eines Zeltes beim Burgtheater sind es also die eigenen vier Wände von insgesamt 45 Autoren, die sich für alle Interessierten am 8. Mai einen Tag lang auftun. Den Auftakt markiert ORF-Legende Hugo Portisch.

Er wird um 10 Uhr aus seiner Biografie "Aufregend war es immer" lesen. Ebenfalls ihren Beitrag zum Lesefest leisten Chris Lohner (liest um 19.40 Uhr aus "Ich bin ein Kind der Stadt"), Erika Pluhar (sie stellt um 20.40 Uhr "Die Stimme erheben" vor) oder Michael Köhlmeier, der um 21 Uhr aus seinen Märchen vortragen wird. Zudem wird "Rund um die Burg" heuer sehr international, melden sich doch auch Größen des Literaturbetriebs wie T.C. Boyle, Rafik Schami oder Hilary Mantel zu Wort.

Für die Jüngsten ausgerichtet ist die Zeit von 14 bis 15 Uhr, wenn Thomas Brezina, Silja Topfstedt oder Michael Schottenberg Geschichten für Kinder vorlesen. Einen Vorgeschmack gibt es auch auf das alljährliche Wiener Gratisbuch im November, für das diesmal Wiener Autorinnen und Autoren Kurzgeschichten verfassen. Erste Texte von Stefan Slupetzy, Eva Rossmann, Andreas Pittler und Tex Rubinowitz werden am 8. Mai präsentiert. Und wer keine Möglichkeit zum live Mitschauen und -hören haben sollte, für den sind die Lesungen auch danach abrufbar.