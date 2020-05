Lawrence und Downey Jr. verteilen Golden Globes

Hollywoodstars wie Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon und Robert Downey Jr. werden am kommenden Sonntag bei der Verleihung der Golden-Globe-Trophäen mithelfen. Nach Mitteilung der Veranstalter stehen auch Kevin Bacon, Colin Farrell, Uma Thurman, Mila Kunis und Laura Dern auf der Bühne, um Preise zu überreichen.

Die Golden Globes werden am 12. Jänner zum 71. Mal vergeben. Sie gelten als wichtiges Barometer für die Oscars. Das Geschichtsdrama "12 Years a Slave" und die Korruptionskomödie "American Hustle" gehen als große Favoriten in das Rennen um die goldenen Erdkugeln. Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl ist für seine Rolle als Niki Lauda im Formel-1-Film "Rush" als bester Nebendarsteller nominiert. Die US-Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler geben bei der Preisverleihung als Moderatorinnen den Ton an.

Die wichtigsten Nominierten für die Globes: