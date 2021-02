Lawrence Ferlinghetti, der letzte Beat-Poet, mit 101 verstorben

Neben seiner zentralen Rolle als Vermittler und Ermöglicher war Ferlinghetti auch selbst als Dichter und als Maler aktiv. Die Gedichtsammlung "A Coney Island of the Mind" (1958) gehört zu den meistverkauften Lyrikbänden der USA. Ferlinghetti schrieb auch zwei Romane ("Her", 1960, und "Love in the Days of Rage", 20001) und zahlreiche Reiseberichte, als Übersetzer übertrug er u.a. Gedichte von Pier Paolo Pasolini ins Englische. Sein Werk als Maler ist weniger bekannt, wurde aber ebenfalls vielfach ausgestellt. Ferlinghetti blieb damit bis ins hohe Alter aktiv. Sein "City Lights Bookstore" bleibt als Erinnerungsstück an jene Zeiten, als San Francisco Hotspot der Alternativkultur in alle Welt ausstrahlte.