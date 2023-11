Landestheater Linz: Schauspieldirektor Suschke geht vorzeitig

Stephan Suschke, Schauspieldirektor am Landestheater in Linz, verlässt seinen Posten zum Ende der laufenden Saison (2023/2024) und damit vor Ende der Laufzeit seines Vertrags. Der 1958 geborene Regisseur, der lange am Berliner Ensemble gewirkt hatte und in der Spielzeit 2016/’17 in Linz arbeitet, erklärte diesen Schritt mit persönlichen Gründen. Intendant Hermann Schneider bedauerte Suschkes Abgang und kündigte dem Ensemble an, rasch eine geeignete Nachfolger:in für die Schauspielleitung in Linz zu gewinnen.