Landesgalerie NÖ: Das tanzende Haus an der Donau

Die Kontrastierung – der eine war braver Bürger und malte für den Klerus, der andere war ein Bürgerschreck – mag konstruiert sein, doch ermuntert sie dazu, Verbindungen zu suchen und historische Kunst nicht einfach als Übrigbleibsel vergangener Zeiten zu begreifen. Diese Idee leite auch die neue Landesgalerie, sagt Bauer: „Wir zeigen die Welt nicht wie sie war, sondern wie sie ist.“

Das neue Gebäude rechnet ebenso mit dem Entdeckergeist seiner Besucherinnen und Besucher. Da der gedrehte Kubus um zwei Säulen konstruiert ist, von denen eine ein Stiegenhaus, die andere drei Liftschächte beherbergt, ist jede Schau-Ebene von unterschiedlichen Startpunkten aus zugänglich. Von diesen Einstiegspunkten aus wolle man keinen fixen Parcours vorgeben, sagt Bauer.

Solche Enthierarchisierung und Offenheit ist auch anderswo Museums-Standard geworden. Insbesondere die Tate Modern in London hat hier Maßstäbe vorgegeben. An die Atmosphäre im dortigen Zubau der Architekten Herzog & de Meuron fühlt man sich stellenweise auch in Krems erinnert: Das Gefühl, sich in einer Aufwärtsspirale zu verbinden, ist selbst im Rohbau im Inneren zu spüren.