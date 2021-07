David Guetta kommt zum Schwarzlsee

Der französische Star-DJ David Guetta wird bei der heurigen, sechsten Auflage des steirischen "Lake Festivals" in Unterpremstätten südlich von Graz auflegen. Das gab der Veranstalter in einer Aussendung am Freitag bekannt. Außerdem wird das Festival von ursprünglich geplanten drei Tagen auf vier Tage ausgedehnt und startet damit schon am 19. August.

Es soll das "größte und spektakulärste" Festival der Reihe bisher werden, heißt es. Auf fünf Bühnen treten 100 Acts auf. Weitere bekannte DJs sind Hardwell, Calvin Harris und Avicii. An den Ticketpreisen soll sich trotz Ausdehnung des Angebots nichts ändern.

Link: www.lake-festival.at