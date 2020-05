Lady Gaga kommt im November nach Wien

Pop-Superstar Lady Gag besucht ihre "kleinen Monster" in Wien: Die exzentrische US-Sängerin wird an ihre Nordamerika-Tournee " artrave: The Artpop Ball" eine europäische Konzertreihe anschließen, bei der sie am 2. November auch in der Wiener Stadthalle gastieren wird. Der Vorverkauf startet laut Angaben der Veranstalter am 17. Februar um 9 Uhr.

Vergangenen November veröffentlichte Lady Gaga ihr Album "Artpop". Das Label "Kunst" bezieht sich dabei weniger auf die Musik als auf ein Lebenskonzept. Erst am Dienstag twitterte die selbsternannte "Goddess of Love": "Euer Leben ist eine Kunstform. Erinnert euch daran bei jedem Herzschlag".

Die Tour zu ihrem dritten Studioalbum wird am 4. Mai in Fort Lauderdale ( Florida) starten.

Infos und Tickets: www.ladygaga.com und www.stadthalle.com

Tel. 01 / 96 0 96 oder 01 / 79 999 79)

