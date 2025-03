Regisseur Bernd Mottl zeigt das Märchen im Heute als Revue und die beiden Schwestern wie heutige Influencerinnen, die übers Handy in Socialmedia posten und ihr Aussehen präsentieren. Es wird um Schönheit gerungen, während die Titelheldin in einer Großküche Unmengen von Tellern abwaschen muss. In den Gemächern des Prinzen dominieren mehrere drehbare Showbühnen. Mottl lässt den Plot stets mit viel Tempo, Witz, Ideen und Details wie am Schnürchen ablaufen. Präzise wie ein Uhrwerk bis zur letzten Figur ist die Personenführung. Zudem mischt noch eine, in das Geschehen eingebaute, fast stets anwesende, fünfköpfige Tanztruppe in der fetzigen Choreographie von Christoph Jonas den Plot auf.

Stehende Ovationen!

KURIER-Wertung: **** von *****