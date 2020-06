KURIER startet Kampagne für eine bessere Zukunft

"Mit unserer Kampagne wollen wir all jenen Menschen, die positive Veränderungen in wichtigen Bereichen in Österreich wünschen, eine Kommunikationsplattform geben. Wir wollen unsere Leser dazu bewegen, konkrete Vorschläge einzubringen, weil Raunzen allein nichts ändert. Wir sind überzeugt, dass es viele Ideen gibt. Wir sammeln sie, diskutieren sie und leiten sie weiter. Mit Experten werden wir dann ein Aktionspapier an die Regierung erstellen, als Aufforderung zur Umsetzung vom Volk an die Staatsspitze", kommentiert Helmut Brandstätter die Kampagne.

KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger ergänzt: " Österreich braucht ein Klima, das Mut zur Investition und Innovation macht, damit wir auch in Zukunft international erfolgreich bleiben. Unsere Jugend muss überzeugt sein, dass Österreich der richtige Platz ist, um ihre Ideen zu realisieren. Leistung und Erfolg gehört wieder belohnt. Mit unserer Kampagne wollen wir die Zeichen auf Veränderung stellen."