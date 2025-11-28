ROMY Gala 2025: Exklusives Circle-Dinner in Kitzbühel
Es war eine schöne Einstimmung, ein erstes, exklusives Zusammenkommen, bevor heute Abend die große KURIER ROMY Gala erstmals in Kitzbühel über die Bühne geht. Zum Circle-Dinner am Donnerstagabend luden KURIER Geschäftsführer Richard Grasl und Filmfestival-Kitzbühel-Geschäftsführer Michael Reisch mehr als 60 Gäste ins Schlosshotel Kaps.
Katharina Nehammer und Designer Atil Kutoglu.
Nico Lelli, Franziskus Kriegs-Au, Michael Wolkenstein, Paul Grohmann.
Richard Grasl mit Schauspielerin Veronika Ferres und Michael Reisch.
Signe Reisch (Rasmushof), Georg und Gabi Spiegelfeld.
Die Gästeschar war eine Melange an bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Film, Tourismus, Medien und Mode – dementsprechend bunt und angeregt waren die Gespräche bei Tisch.
Die Geschäftsführer des Filmfestivals und des KURIER begrüßten launig, vergaben goldene KURIER-Medaillen, Schauspielerin Veronika Ferres war da, ebenso Silvia Schneider. „Das Kaps“ servierte ein exquisites Abendessen und Kitzbühel zeigte, wofür es berühmt ist: seinen Glamour und die Kunst, Menschen zusammenzubringen.
Beim Circle-Dinner unter anderen dabei: Franziskus Kriegs-Au (Juwelier Hügler), Walter Freller von der gleichnamigen Kunstgalerie, Medien-Manager Markus Breitenecker, Nico Lelli von MSC, Oliver Auspitz von Gamma Film, Produzenten-Legende Michael Wolkenstein, Designer Atil Kutoglu, Viktoria Veider-Walser (Kitzbühler Tourismusverband), Christian Wörister (Bergbahnen Kitzbühel)
