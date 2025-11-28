ROMY Gala 2025: Exklusives Circle-Dinner in Kitzbühel

Es war eine schöne Einstimmung, ein erstes, exklusives Zusammenkommen, bevor heute Abend die große KURIER ROMY Gala erstmals in Kitzbühel über die Bühne geht. Zum Circle-Dinner am Donnerstagabend luden KURIER Geschäftsführer Richard Grasl und Filmfestival-Kitzbühel-Geschäftsführer Michael Reisch mehr als 60 Gäste ins Schlosshotel Kaps.

Die Gästeschar war eine Melange an bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Film, Tourismus, Medien und Mode – dementsprechend bunt und angeregt waren die Gespräche bei Tisch.

Die Geschäftsführer des Filmfestivals und des KURIER begrüßten launig, vergaben goldene KURIER-Medaillen, Schauspielerin Veronika Ferres war da, ebenso Silvia Schneider. „Das Kaps“ servierte ein exquisites Abendessen und Kitzbühel zeigte, wofür es berühmt ist: seinen Glamour und die Kunst, Menschen zusammenzubringen.