„Das ist halt etwas, das man nicht jeden Tag erlebt“, freut sich Alexandra Oberfrank. „Die ROMY Gala ist bekannt in Österreich und sorgt für Überraschungen. Aber um ehrlich zu sein, war die Verständigung vom Gewinn für mich die richtige Überraschung. Nun die Möglichkeit zu haben, an dieser Gala teilzunehmen ist wirklich reizvoll!“ Sie habe hier die „Gelegenheit, Stars hautnah zu erleben, die Spannung einer Preisverleihung zu fühlen und die festliche Stimmung zu genießen.“

„Wenn Sie mich fragen, ist die ROMY mittlerweile der eigentliche Opernball“, sagt Alexander Grunner. Gefragt hatte der KURIER seine Leserinnen und Leser, ob sie zur großen Gala nach Kitzbühel kommen möchten. Eine Gewinnerin und drei Gewinner wurden ausgelost und mit Begleitung zur Gala eingeladen. „Ich freue mich natürlich sehr“, sagt Grunner, „denn die ROMY-Gala ist eine der letzten glanzvollen Veranstaltungen in einer doch recht grauen Zeit.“ Er erinnert sich noch an den Ursprung mit ROMY-Erfinder Rudolf John und ihm gefalle die „Mischung aus Kunst, Kultur und Glamour“.

"Erste Reihe fußfrei"

Stefan Kohout hebt die „schöne Kulisse in der verschneiten Bergwelt von Kitzbühel“ hervor. „Es muss nicht immer alles im großen Wien stattfinden. Und für Künstler aus dem Westen oder aus Deutschland ist es sogar besser zu erreichen. Ich verfolge die ROMY seit 15-20 Jahren, es ist eine tolle Veranstaltung, die internationalen Glanz und Glamour nach Österreich bringt. Das heimische Fernsehschaffen wird vor den Vorhang geholt. Wir haben tolle Künstler.“ Erstmals konnte er dies nun „erste Reihe fußfrei“ genießen und sich dafür in Schale werfen“.

Markus Wurmbrand und seine Begleitung hatten sich auch für die „Armani Masterclass“ und für einen Skitest angemeldet – also volles Programm. Seine Partnerin verfolge alles von „Bergdoktor“ bis „Tatort“, er selbst finde das österreichische Fernsehschaffen „eh nicht so schlecht“ und die beiden waren „gespannt, wer uns so über den Weg laufen wird.“

Aus seiner näheren Umgebung bei Wiener Neustadt stamme der als TV-Analytiker nominiert gewesene Oberst Markus Reisner. „Wenn sich die Gelegenheit für einen Smalltalk ergibt, wäre das reizvoll“, sagt Wurmbrand. Er selbst habe den Präsenzdienst in Wr. Neustadt absolviert.

Den KURIER habe er täglich im Briefkasten, „das ist für mich auch als Pendler interessant, auf Papier kann ich es angreifen und konzentrierter lesen.“ Der KURIER sei „eine Qualitätszeitung, hat eine große Bandbreite und deckt in meiner Region vieles ab, was sich rundherum tut, auch Freizeitaktivitäten fürs Wochenende.“ – Diesmal eben die KURIER ROMY Gala in Kitzbühel.