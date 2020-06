Kunstsammler Cornelius Gurlitt beigesetzt

Der Kunstsammler Cornelius Gurlitt ist am Montag in Düsseldorf im Grab seiner Eltern beigesetzt worden. Das teilte sein Sprecher Stephan Holzinger auf Anfrage der dpa mit. Die Beisetzung habe am Mittag im engsten Kreis stattgefunden. Nur Gurlitts wenige Verwandte und das "Team Gurlitt" - sein Betreuer, seine Anwälte und sein Sprecher - seien bei der Beerdigung am Nordfriedhof anwesend gewesen. Gurlitt war am 6. Mai nach langer schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren in seiner Münchner Wohnung gestorben.