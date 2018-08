Kunstprojekt: Negativ-Werbung in der Wiener City

Bonvicini selbst aber realisiert seit ihrer letzten Wiener Solo-Ausstellung in der Secession 2003 Projekte in aller Welt. Ihr Studio in Berlin produziert Werke, die sich nicht selten durch ihre Größe und aggressive Ästhetik auszeichnen: Die mit schwarzem Polyurethan überzogenen Motorsägen, die bei der Venedig-Biennale 2015 – Bonvicinis fünfter Teilnahme an der Kunstschau – von der Decke baumelten, sind nur ein Beispiel.

Die am Graben aufgestellte Tafel, die von der Anmutung her eher an eine Stadtautobahn als in die Fußgängerzone passen würde, zeigt nun auch keine Werbung, sondern verwüstete Gebäude. Seit 2006 übersetzt Bonvicini diese Motive in großformatige, reduzierte Gemälde. Für Wien wählte sie die Ansicht eines vom Hurrikan zerstörten Hauses und eines ausgebrannten Eigenheims in Kalifornien aus: Gerade letzteres scheint durch die jüngsten Waldbrände an Aktualität gewonnen zu haben.

„Das Werk soll aber kein Mahnmal sein“, erklärt die Künstlerin. „So ein großes, schwarzweißes Bild, das genau im Gegensatz zu allem steht, was rundherum passiert, kann vielleicht einen Moment der Stille hervorbringen und damit ,realer’ sein als das ganze Umfeld.“