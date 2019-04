Kunstmesse Salzburg: Der Handel sucht neue Schätze der Moderne

In den Gängen der „Art and Antique“-Messe in der Salzburger Residenz belauscht der KURIER zwei Kunsthändler. „Die klassische Moderne is’ nimmer das, was sie einmal war, dass wiss’ ma ja“, sagt der eine. „Aber was wird dann Bestand haben?“ fragt der andere. „Das Neue von jetzt?“

Der kleine Dialog bringt das Generationendrama des Kunstmarkts auf den Punkt. Denn während Meisterwerke etwa aus der Epoche „ Wien um 1900“ selten und nur mehr zu hohen Preisen zu haben sind, wartet eine Menge anderer, auch nicht schlechter Kunst auf Käufer. Diese haben sich aber mit ihrem Geschmack oft weiter bewegt, teils aus der Reichweite des traditionellen Kunsthandels weg.

Die Salzburger Messe reflektiert diese Entwicklungen. Abstrakt-gestische Malerei von Staudacher über Prachensky zu Nitsch, wie sie in Vorjahren noch so manchen Messestand flutete, ist hier seltener geworden. Auch Alte Meister muss man suchen – sie seien hierzulande einfach schwer verkäuflich, sagt Alfred Kolhammer, der in früheren Jahren noch Barockgemälde angeboten hatte. Er hat jetzt einen Andy-Warhol-Siebdruck, der Mao Tse-Tung zeigt, am Stand (80.000 €), dazu ein interessantes Selbstporträt von Egon Schieles einstigem Weggefährten Erwin Osen, das dieser in den 1930ern malte (28.000 €).