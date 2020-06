Kunstkritiker Robert Hughes gestorben

Der bekannte Kunstkritiker Robert Hughes ist tot. Hughes sei am Montag (Ortszeit) im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit in New York gestorben, teilte seine Ehefrau nach Angaben der New York Times mit.

Der gebürtige Australier hatte mehr als 30 Jahre als Chefkritiker des Time-Magazins gearbeitet. Eine von ihm entwickelte TV-Dokumentation über die jüngere Kunstgeschichte sahen mehr als 25 Millionen Menschen im Fernsehsender BBC. Mehrere seiner Bücher - unter anderem über die Geschichte Australiens und die Maler Lucian Freud und Goya - wurden zu Bestsellern.