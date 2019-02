Kunstforum Wien: Besondere Frauen zeigen Muskeln

In der Sammlung von Hans Prinzhorn – jenes Mannes, der mit seinem Buch „Bildnerei der Geisteskranken“ (1922) die Initialzündung zur Entdeckung künstlerischer Paralleluniversen gab – findet sich etwa ein Tablett mit zwei Gefäßen, das Hedwig Wilms 1913–’15 in minutiöser Häkelarbeit anfertigte. Dass es mehr ist als bloße Handarbeit, erschließt sich, wenn man erfährt, dass Wilms in der Anstalt Buch bei Berlin zwangsernährt wurde, bevor sie 1915 mit 29 Kilo Körpergewicht starb: Ein Kännchen am Tablett bildet zweifellos das Gerät nach, mit der der Patientin Nahrung eingeflößt wurde.

Die Geschichte von Entmündigung, inadäquater Versorgung und auch von Missbrauch wiederholt sich in vielen Biografien, die aber in der betont reduzierten Ausstellungsgestaltung nur in einem Heftchen nachgelesen werden können: Die Werke sollen sprechen, zu den Personen werden im Saal nur Namen und Lebensdaten geliefert – sofern man diese kennt. Während etwa Else Blankenhorn (1873– 1920) aus großbürgerlichem Hause stammte und sich mit ihrem selbstgemalten Geld ebenfalls als Mäzenin verstand, ist etwa von „Katharina“, die in den 1960ern akribisch beschriftete anatomische Zeichnungen anfertigte, nur der Vorname überliefert.

Katharinas Blätter gelangten in die Sammlung von Jean Dubuffet, der den Begriff „Art Brut“ prägte und auch andere Frauen wie Aloïse Corbaz entdeckte. Dubuffets Kollektion hat in der Schau breiten Raum, jene aus Gugging spielt eher eine Nebenrolle – war die Abteilung, die unter dem Psychiater Leo Navratil zum Kunstzentrum wurde, doch eine Männerstation.