Kunst-Rundgang: Im Palais der Gegenwart

Deren – stets sehenswertes – Programm wirkt dieser Tage noch etwas Akademie-näher, zumal Ashley Hans Scheirl, Akademie-Prof für „Kontextuelle Malerei“, gleich gegenüber des „xE“-Raums in der Galerie Crone eine fulminante Ausstellung zeigt (bis 2.3.). Das Oszillieren zwischen Geschlechterzuschreibungen ist dabei nur ein Aspekt eines mitreißend souveränen Gestaltungswillens: Wie sich in den Bildern geometrische Abstraktion, surreale Weltlandschaften und atmosphärische Feinheiten mischen, ist schon allein malerisch höchst virtuos. Das theatralische Potpourri, in dem Kackwürste und Kampfpanzer, goldene Finger und die im Stehen pinkelnde Künstlerin eine Rolle spielen, wird in der Galerie als umfassende Rauminstallation mit lila Teppichboden und kastenartigen Bild-Displays wild zelebriert.

Die in punkto Durchgeknalltheit auch nicht unerfahrenen Kollegen der Gruppe Gelatin wirken daneben in der Galerie Meyer Kainer fast wie Meister der formalistischen Reduktion. Sie präsentieren in Styropor gegossene Porträtbüsten aus Gips, die stets nur die Rückseite eines Kopfs zeigen: Ein doch recht gewitzter Zugang zu einem historisch oft beackerten Genre.