Kultusgemeinde will Leopold Museum "auflösen"

Das KURIER-Interview mit Sammlersohn Diethard Leopold sorgt für heftige Reaktionen. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) kritisiert insbesondere Leopolds Meinung, dass es künftig in Restitutionsfragen zu Vergleichen und nicht mehr zu Rückgaben belasteter Kunstwerke kommen soll. "Je länger der Holocaust hinter uns liegt, desto weniger gerecht sind Naturalrestitutionen", sagte Leopold. Dies sei eine "Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus", so die IKG. Sie fordert erneut, "das Leopold Museum in seiner jetzigen Form aufzulösen“.

Diethard Leopold liege mit dieser Ansicht falsch, so Oskar Deutsch und Erika Jakubovits vom IKG-Präsidium. "Es ist nicht fair, dass quasi staatliche Einheiten wie das Leopold Museum Vergleiche erzwingen wollen. Fair ist es, wie es das Kunstrückgabegesetz für staatliche Einheiten vorsieht, geraubte Kunst zurückzustellen.“ Dass Leopold und Andreas Nödl im Herbst aus dem Vorstand der Leopold-Privatstiftung ausscheiden, sei eine gute Gelegenheit, das Museum aufzulösen. Die Klimt- und Schiele-Werke umfassende Sammlung könne anschließend dem Belvedere übergeben und die weiteren Bestände „entsprechenden anderen Museen überlassen werden“.