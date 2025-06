Kultursommer Wien: Wo Kultur Wurzeln schlägt

Klangvolle Highlights: Von Symphonikern bis Jazz-Brunch

Auch heuer startet der Kultursommer mit einem Eröffnungskonzert: Die Wiener Symphoniker laden am 26. und 27. Juni zum Prater-Picknick unter dem Riesenrad. Mit dabei: Thomas Quasthoff, Lemo, Sopranistin Alina Wunderlin – und jede Menge Picknickdecken. Auf dem Rathausplatz wird dann am 19. und 20. Juli im Chor gesungen – von Pop bis Klassik. Und ab 29. Juni kann man am Rathausplatz jeden Sonntag beim Jazz Brunch mit einem Kipferl und einem Kaffee in der Hand in den Tag grooven.