Von Anne Fliegel

Nachdem den Initiator:innen des kleinen Kulturfestivals "Loess is More" klar geworden war, dass die öffentlichen Förderungen für eine weitere Veranstaltung in ursprünglicher Form nicht ausreichen würden, riefen sie zu einer Crowdfunding-Kampagne auf. Bis Anfang Mai konnten auf der Internetplattform verschiedenste Angebote wie 4-Gänge-Menüs, Weine oder Geschirr erworben und dadurch gleichzeitg das Festival unterstützt werden. Bis Mitte Mai wurden knapp 17.000€ dadurch gesammelt.

Schauspielerin Eva-Maria Köck und Architekt Gregor Schindler renovierten letztes Jahr den historischen Lösshof und bauten ihn zu einer Kulturstätte um. Das Gebäude befindet sich in Großriedenthal zwischen Krems und Tulln, knapp 25 Autominuten von Wien entfernt. Im Sommer letzten Jahres organisierten die beiden zum ersten Mal die zehntägige Kulturveranstaltung "Loess is More".