Kultureinrichtungen des Bundes nicht vom Gasnotfallplan betroffen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise hat das Kulturministerium am Montag Vertreter der Kulturinstitutionen des Bundes zu einem Arbeitsgespräch eingeladen. Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hat in der Folge eine fünfköpfige Monitoring-Gruppe eingesetzt, "die in den kommenden Wochen und Monaten die Entwicklung der Energiekrise beobachten, gemeinsame Energiesparpotenziale identifizieren und Maßnahmen erarbeiten soll". Erste Ergebnisse werden für Mitte September erwartet.