Das Kulturjahr 2026 bringt viel Neues, große Jubiläen - und bittere Tränen

2026 wird das Jahr des Andreas Babler (SPÖ): Der Vizekanzler darf mehrere wichtige Bestellungen vornehmen.

Denn Stella Rollig (65), seit Jänner 2017 Direktorin des Belvederes, gab bekannt, sich nicht um eine dritte Funktionsperiode zu bemühen (Bewerbungsfrist: 19. Jänner). Es braucht auch eine neue Leitung für die Nationalbibliothek. Johanna Rachinger wollte Ende 2026 aufhören. Doch im Sommer verunfallte sie tragisch, im November wurde, da sich die Hoffnung auf alsbaldige Genesung zerschlagen hatte, der Job ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endete am 30. Dezember. Babler ist auch in die Entscheidung eingebunden, ob Kristina Hammer über 2026 hinaus als Präsidentin der Salzburger Festspiele fungieren wird.

Zunächst aber will er bekannt geben, ob das Haus der Geschichte Österreich in der Neuen Burg bleibt (so der Wunsch von Direktorin Monika Sommer) oder, wie geplant, ins MuseumsQuartier übersiedelt. Die teuren Vorarbeiten sind, wie MQ-Chefin Bettina Leidl unlängst erklärte, abgeschlossen. Heuer wird sich auch weisen, ob in Wien ein Holocaust-Museum gegründet wird. Die Chancen stehen schlecht. Jüngst brach Katrin Vohland, die Direktorin des Naturhistorischen Museums, die Entwurfsplanung für das neue Entree ab, weil von Babler keine Finanzierungszusage vorliegt.

Dessen Sonderberater Rudolf Scholten bemüht sich um kreative Lösungen, aber was man bisher vernommen hat (Fusionierungen!), überzeugt wenig. Ohne massive Kollateralschäden wird der Sparkurs nicht vonstattengehen.

Was der Szene blüht, sieht man nicht nur in der Steiermark (das Joanneum wurde ordentlich gestutzt): Die Finanzplanung der Stadt Wien sieht für die Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft eine Reduktion von 353,7 (heuer) auf 308 Millionen Euro im Jahr 2027 vor. Man muss kein Sterndeuter sein: 2026 wird das Jahr der bitteren Tränen.