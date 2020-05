Kultur für Kinder: Oliver Twist & Pippi Langstrumpf

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf, kurz Pippi Langstrumpf genannt, ist für viele Generationen eine Identifikationsfigur. Derzeit treibt sie mit ihren tierischen Mitbewohnern, dem Pferd „Kleinen Onkel“ und dem Affen „Herrn Nilsson“, sowie mit den beiden Nachbarskindern Annika und Tommy ihr Unwesen im Salzburger Landestheater (Karten unter: 0 662 / 87 15 12 - 222).

Für Kinder ab drei bietet sich das herzige Stück „Nelson, der Pinguin“ im Wiener Stadtsaal an. Der kleine Frackträger will seine Heimat verlassen, um die gefährdeten Eisbären am Nordpol kennenzulernen. Auf seiner Reise begegnet er aber zunächst unter anderem der Ratte Hermann, einer eifrigen Kakerlake und der Hasendame Yasmin (Karten unter: 01/909 22 44 ).

„Rucke die guh, Rucke die guh, Blut ist im Schuh“ wird es wohl bald im Stadttheater Baden heißen. Hier hat nämlich das Märchenmusical „Aschenputtel“ frei nach den Gebrüdern Grimm Premiere. Wie sie ihren Stiefschwestern eines auswischt und letztlich den stattlichen Prinz selbst heiratet, kann man ab 16. November erleben (Karten unter: 02252 / 22522).

Passend zur Vorweihnachtszeit setzt das Wiener MuTh ab 23. November auf den Charles-Dickens-Klassiker „ Oliver Twist“. Der Waisenjunge, der sich alleine durch die Straßen Londons schlagen muss, ist hier als poetische und berührende Musicalfassung für Kinder ab sechs Jahren zu sehen (Karten unter: 01/ 347 80 80).