Künstlerin Uli Aigner und ihr globales Netzwerk aus Porzellan

Aigners Riesenvase ist nämlich das Objekt 2361 aus der Serie „One Million“, an der sie seit 2014 arbeitet: Die gelernte Keramikerin, die in den 1990er-Jahren mit konzeptuellen Kunstprojekten bekannt wurde, hatte sich in diesem Jahr vorgenommen, bis an ihr Lebensende eine Million Porzellangefäße zu schaffen. „Es ist eine lebenslange Performance“, sagt Aigner, die mit dem Projekt den Sinn für die eigene Existenz zu schärfen trachtet: Es geht um den Wert der eigenen Arbeit, die Beziehung des Einzelnen zum Rest der Welt und letztlich um die Endlichkeit allen Seins.